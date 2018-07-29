Дзюба поразмышлял о политической карьере

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в политике. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Я пока футболист. И теперь очень хочу стать чемпионом России», — заявил Дзюба. Он отметил, что теперь будет отмечать каждый гол, отдавая честь. «Это моя фишка», — пояснил форвард.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:0, Дзюба забил один из мячей. Перед стартом турнира он вернулся в клуб из аренды в тульском «Арсенале».

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28 июля Дзюба выступил на церемонии вручения госнаград в Кремле. Он предложил президенту Владимиру Путину «сменить коньки на бутсы», на что политик ответил, что он является физкультурником, а не спортсменом, поэтому занимается «всем подряд».

Игроки сборной и тренер Станислав Черчесов были награждены за выступление на домашнем чемпионате мира. Команда заняла второе место в группе А, в 1/8 финала обыграла сборную Испании, а в четвертьфинале уступила Хорватии в серии пенальти. Чемпионом мира стала команда Франции.

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