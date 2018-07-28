Дзюба попросил Путина сменить коньки на бутсы

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба попросил президента Владимира Путина «сменить коньки на бутсы» во время церемонии вручения госнаград в Кремле. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Владимир Владимирович, для нас это огромная честь находиться здесь, и мы очень горды играть за свою страну. И для нас будет огромная радость, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — сказал Дзюба, намекая на то, что президент часто играет в хоккей.

В ответ на это Путин заявил, что он является физкультурником, а не спортсменом, поэтому занимается «всем подряд».

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На встрече в Кремле футболистам сборной России были присвоены звания заслуженных мастеров спорта. Главный тренер команды Станислав Черчесов получил орден Александра Невского.

Игроки и тренер были награждены за выступление на домашнем чемпионате мира. Команда заняла второе место в группе А, в 1/8 финала обыграла сборную Испании, а в четвертьфинале уступила Хорватии в серии пенальти. Чемпионом мира стала команда Франции.

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