Дзюба объяснил воинское приветствие на чемпионате мира

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе клуба объяснил, почему решил отмечать голы на чемпионате мира 2018 года воинским приветствием.

«Перед выходом на замену [в матче против Саудовской Аравии] я стоял и даже уже не разминался, а просто кипел, ждал, смотрел на тренера. И когда он только повернулся, я рванул туда, моментально сбросил манишку. После забитого гола начал на эмоциях показывать жестами, что я должен быть здесь. И Черчесов так красиво отдал честь. У меня в голове зародилось, что если я выйду на матч с Египтом и смогу забить, то сделаю ответочку», — рассказал Дзюба.

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«Знал, что к пустой голове не прикладывают, часто это слышал. Когда забиваешь гол, то немножко себя не контролируешь, а в тот момент у меня точно было желание показать то, что показал», — отметил форвард.

В составе национальной команды на чемпионате мира 2018 года Дзюба забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи в пяти матчах турнира. Футболист праздновал голы воинским приветствием, прикладывая руку к покрытой голове. Позже этот жест скопировал украинский футболист Георгий Цитаишвили и подвергся за это критике.

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