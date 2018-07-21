Украинского футболиста раскритиковали за жест Дзюбы

Украинский футболист Георгий Цитаишвили подвергся критике в Facebook из-за празднования забитого мяча в стиле нападающего сборной России Артема Дзюбы.

В матче юношеского чемпионата Европы против команды Франции Цитаишвили открыл счет во встрече, после чего отдал честь трибунам.

«Я даже не знаю, что об этом сказать… Для украинца Цитаишвили эталон футболиста — Дзюба. Не бельгиец [Кевин] де Брейне, не хорват [Лука] Модрич, не француз [Килиан] Мбаппе, который всего лишь на год старше Цитаишвили, а уже чемпион мира и лидер взрослой сборной. Нет. Для украинца Цитаишвили Дзюба ближе. Роднее. Милее», — написал журналист Константин Андрияк.

Цитаишвили ответил на критику в Instagram: «Можете критиковать, можете писать, что я плохой. Но лично я не понимаю, что вам надо. Вроде бы все отдали, чтобы выиграть, а вам лишь бы что пообсуждать и создать шумиху».

Матч завершился победой украинской сборной со счетом 2:1.

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