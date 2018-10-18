Сбербанк прокомментировал интерес к «Яндексу»

Сбербанк опроверг интерес к покупке крупной доли в «Яндексе», сообщает ТАСС. Кредитная организация не выходила на IT-компанию с таким предложением и не получала его сама.

«Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением», — сообщили в пресс-службе банка.

В «Яндексе» отказались комментировать информацию, назвав ее слухами.

Ранее 18 октября издание The Bell сообщило о планах Сбербанка выкупить крупную долю в «Яндексе» — до 30 процентов. По одной из версий, сотрудничество могло позиционироваться как защита «Яндекса» от недружественных действий со стороны конкурентов и государства.

На данный момент Сбербанку принадлежит «золотая акция» «Яндекса» — в 2009 году она была куплена за символическую сумму в один евро. Кроме того, президент Сбербанка Герман Греф входит в совет директоров «Яндекса».

Также у компаний имеется несколько совместных проектов. С 2012 года Сбербанк владеет 75 процентами сервиса «Яндекс.Деньги», а весной 2018-го было объявлено о создании нового интернет-магазина на базе «Яндекс.Маркета». Инвестиции Сбербанка составили 30 миллиардов рублей.

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