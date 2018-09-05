«Яндекс» создал конкурента Amazon, Google и Microsoft

«Яндекс» запустил облачную платформу для бизнеса «Яндекс.Облако», с помощью которой компании смогут разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы с использованием технологий и инфраструктуры «Яндекса». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Ленту.ру».

Разработчики уверяют, что новый сервис позволяет решать задачи в короткие сроки и без больших финансовых вложений, а также станет хорошим дополнением или даже альтернативой собственной IT-инфраструктуре компании. До конца 2018 года платформа станет доступной для всех.

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Как рассказал ТАСС руководитель сервиса Ян Лещинский, на первом этапе своего развития платформа будет сосредоточена на российском рынке, но в дальнейшем планируется и международная экспансия. В частности, «Яндекс.Облако» собирается составить серьезную конкуренцию аналогичным продуктам «большой тройки» из США — Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что «Яндекс.Облако» имеет все шансы занять заметную долю рынка, так как облачные услуги в России будут быстро развиваться еще минимум несколько лет. Кроме того, востребованности сервиса может способствовать тренд на импортозамещение.

Ранее сообщалось, что Amazon стала второй компанией в 2018 году, чья рыночная стоимость достигла триллиона долларов. 2 августа этого результата добилась Apple — одна акция компании тогда стоила 207,04 доллара. С тех пор цена выросла до 228,45 доллара.

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