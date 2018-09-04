Amazon повторил рекорд Apple

Капитализация крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon достигла триллиона долларов, следует из данных торгов биржи Nasdaq. Таким образом, компания повторила рекорд Apple и китайской PetroChina.

В течение торговой сессии цена акций Amazon достигла уровня 2050,5 доллара за штуку. Всего капитал компании поделен на 487,6 миллиона долей. В дальнейшем котировки упали, и на момент публикации равнялись 2030,7 доллара.

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Amazon стал второй компанией в 2018 году, чья рыночная стоимость достигла триллиона долларов. 2 августа этого результата добилась Apple — одна акция компании тогда стоила 207,04 доллара. С тех пор она выросла до 228,45 доллара.

Первой в истории компанией с капитализацией в триллион долларов в 2007 году стала китайская нефтегазовая PetroChina. Однако тогда ей не удалось удержаться на занятых позициях из-за обвала цен на нефть.

В июле состояние основателя и владельца Amazon Джеффа Безоса достигло 150 миллиардов долларов. Это позволило ему стать самым богатым человеком современности.

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