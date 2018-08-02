Apple все-таки установила абсолютный рекорд

Стоимость американской корпорации Apple перевалила за психологическую отметку в один триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Nasdaq.

Как отмечает MarketWatch, стоимость акций компании достигла необходимых для рекорда 207,04 долларов за акцию. В ходе торгов акции компании ненадолго выросли на необходимые 2,8 процента. Таким образом Apple удалось повторить рекорд нефтегазовой китайской компании PetroChina, установленный еще в ноябре 2007 года, однако тогда компании надолго закрепить столь высокие позиции не удалось в связи с последовавшим обвалом цен на нефть.

Материалы по теме Всех обули Они годами обманывали рынок и богатели. Теперь им грозит расплата

Помимо этого, Apple — первая американская компания с капитализацией в триллион долларов.

В четверг, 2 августа, о достижении рекордного показателя сообщило мобильное приложение Apple и портал Yahoo.Finance. Информация была выдана ошибочно из-за сбоя на торговой площадке. Yahoo осуществляет экспорт данных именно в приложение «Акции» на гаджетах Apple.

Стоимость компании выросла на фоне удачного отчета по итогам полугодия — прибыль компании смогла превзойти прогнозы аналитиков. Отчетность Apple порадовала инвесторов в технологические компании на фоне обвалов других технологических гигантов, например Facebook и Twitter.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!