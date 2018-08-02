Стоимость Apple превысила 1000000000000 долларов

Американская корпорация Apple повторила абсолютный рекорд — рыночная капитализация компании в ходе торгов 2 августа превысила один триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Yahoo.Finance.

В ходе торгов акции компании выросли на 1,6 процента, или 3,23 доллара, и составили 204,73 доллара за акцию. Капитализация компании достигла 1,003 триллиона долларов. Издание 9To5Mac отмечает, что стоимость Apple перевалила за триллион исключительно в гаджетах Apple, правда, в них предустановлены виджеты от Yahoo.Finance. На других порталах стоимость компании по-прежнему не превышала триллиона. При этом на сайте торговой площадки — Nasdaq — капитализация компании уже превысила 1,008 триллиона долларов.

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До Apple перевалить за отметку в один триллион долларов удавалось только одной компании — китайскому нефтяному гиганту PetroChina. 5 ноября 2007 года компания вышла на IPO и на пике ажиотажа достигла 1,005 триллиона долларов — в два раза превзойдя американского конкурента ExxonMobil. Однако за пару месяцев капитализация компании рухнула почти вдвое и больше никогда не поднималась до подобных высот.

Капитализация Apple растет на фоне удачной отчетности корпорации. Невзирая на дороговизну флагманского iPhone X и общее падение продаж новых смартфонов, компания отчиталась о рекордной прибыли, что порадовало инвесторов в технологические компании на фоне обвалов Facebook и Twitter.

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