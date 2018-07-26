«Яндекс» установил рекорд за счет Сбербанка

Чистая прибыль «Яндекса» по итогам второго квартала 2018 года выросла на 857 процентов, следует из отчетности компании. Добиться таких показателей удалось благодаря сотрудничеству со Сбербанком.

Чистая прибыль «Яндекса» по итогам второго квартала составила 33,3 миллиарда рублей. Это на 857 процентов больше, чем было в первом квартале. При этом выручка компании меньше этой суммы — «всего» 29,3 миллиарда (рост на 34 процента по сравнению с первым кварталом).

Получившаяся разница объясняется бухгалтерским эффектом от сделки со Сбербанком. В конце апреля IT-гигант и крупнейший банк страны создали совместное предприятие на базе марткетплейса «Яндекс.Маркет». Он объединяет предложения ведущих интернет-магазинов по основным категориям товаров и позволяет сравнить цены на них, а также перенаправляет потенциального покупателя на сайт продавца.

Материалы по теме Замахнулись Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет

27 апреля «Яндекс.Маркет» был выделен из общей структуры «Яндекса», а Сбербанк выкупил 45-процентную долю в новой компании за 30 миллиардов рублей. Именно эти средства и позволили показать рекордный показатель прибыли. До 27 апреля в отчетности «Яндекса» учитываются показатели «Яндекс.Маркета», после — уже нет.

Для сравнения компания привела альтернативный вариант отчетности, в котором результаты «Яндекс.Маркета» не учитываются вовсе. В этом случае чистая прибыль «Яндекса» составила бы 5,3 миллиарда рублей. Также отдельно показана документация самого маркетплейса. Во втором квартале 2018 года его результаты ухудшились: выручка выросла на 21 процент — до 1,4 миллиарда рублей, зато доналоговая прибыль (EBITDA), напротив, снизилась сразу на 102 процента — до минус 9 миллиардов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!