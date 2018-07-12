«Яндекс» задумался о собственном смартфоне

Компания «Яндекс» планирует выпустить собственный смартфон. Об этом свидетельствует карточка в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих.

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Из записи следует, что гаджет будет называться «Яндекс.Телефон». Изготовителем товара числится зарегистрированная в Швейцарии компания «АО Яндекс Сервисез АГ».

10 июля начались продажи еще одного гаджета от «Яндекса» — «умной колонки» «Яндекс.Станция» на базе собственного голосового помощника. Первая партия устройств была распродана за день.

5 июля сообщалось, что «Яндекс» намерен превратить сервис «Дзен» в конкурента Instagram, «ВКонтакте» и YouTube стоимостью несколько миллиардов долларов. Как сообщили руководители «Яндекс.Дзена», запуск сервиса признали успешным экспериментом и решили выделить его в отдельное направление бизнеса.

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