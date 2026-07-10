В правительстве Чехии нашли прослушку

Seznam Zprávy: Записывающее устройство обнаружили в зале заседаний правительства Чехии

В зале заседаний правительства Чехии в начале января обнаружили записывающее устройство. Об этом сообщает Seznam Zprávy.

«Устройство было обнаружено сотрудниками во время плановой уборки, оно было выключено и никак не спрятано, поэтому очевидно, что это потеря. Поскольку в тот день в помещении проходило несколько совещаний, установить, кто и когда потерял устройство, не представлялось возможным», — заявила пресс-секретарь правительства Карела Мрачкова.

О находке не сообщили ни полиции, ни спецслужбам. По словам Мрачковой, устройство не представляло угрозы безопасности.

По данным издания, речь идет об устройстве американской компании Plaud, которое может записывать разговоры, а затем отправлять их на интернет-серверы, где они преобразуются в текст с помощью искусственного интеллекта.

Ранее скандал с прослушкой произошел в Венгрии. Бывший министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил о том, что в его прослушке участвовал журналист, связанный с проукраинской оппозицией.