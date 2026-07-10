Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 10 июля 2026Мир

В правительстве Чехии нашли прослушку

Seznam Zprávy: Записывающее устройство обнаружили в зале заседаний правительства Чехии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Občanská demokratická strana - Civic Democratic Party of the Czech Republic / Wikimedia

В зале заседаний правительства Чехии в начале января обнаружили записывающее устройство. Об этом сообщает Seznam Zprávy.

«Устройство было обнаружено сотрудниками во время плановой уборки, оно было выключено и никак не спрятано, поэтому очевидно, что это потеря. Поскольку в тот день в помещении проходило несколько совещаний, установить, кто и когда потерял устройство, не представлялось возможным», — заявила пресс-секретарь правительства Карела Мрачкова.

О находке не сообщили ни полиции, ни спецслужбам. По словам Мрачковой, устройство не представляло угрозы безопасности.

По данным издания, речь идет об устройстве американской компании Plaud, которое может записывать разговоры, а затем отправлять их на интернет-серверы, где они преобразуются в текст с помощью искусственного интеллекта.

Ранее скандал с прослушкой произошел в Венгрии. Бывший министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил о том, что в его прослушке участвовал журналист, связанный с проукраинской оппозицией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сверхчувствительная тема». Сообщается о перепродаже Турцией российских ЗРК С-400. В Кремле и Анкаре сделали заявления
    Обманувшая американцев русская мошенница кардинально сменила имидж
    Российской «Акуле» исполнилось полвека
    Стало известно о попытках предотвратить эскалацию между США и Ираном
    В правительстве Чехии нашли прослушку
    В России назвали удивительным одно требование Украины к Совбезу ООН
    Россиян предупредили об уголовной ответственности за несколько нарушений в Китае
    Российский студент получил 14 лет колонии за слив масла с трансформатора
    В России опровергли установку минимальных цен
    Описана обстановка в российском морском порту после атаки ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok