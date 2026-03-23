11:17, 23 марта 2026Мир

Глава МИД Венгрии заявил об украинском следе в его прослушке

Сийярто: Журналист, участвовавший в прослушке, связан с проукраинской оппозицией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что журналист, участвовавший в его прослушке, связан с проукраинской оппозицией. Об этом он написал в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отвратительно то, что этот венгерский журналист, поддерживающий активные контакты со спецслужбами, принадлежит к самым узким кругам партии "Тиса"», — отметил глава МИД, добавив, что через него могла идти работа по созданию «проукраинского правительства» в Венгрии.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал информацию о просочившейся аудиозаписи журналиста Сабольча Пани, который передал номер телефона Сийярто иностранным спецслужбам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook сообщил, что поручил министру юстиции срочно расследовать информацию о прослушивании телефона Сийярто. Он подчеркнул, что это является серьезным нападением на Венгрию.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника написала, что Сийярто якобы регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, заявила о «воспаленной фантазии» врагов Венгрии. Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока назвал фейком эту информацию.

4 марта президент России Владимир Путин встретился с Сийярто в Москве. В переговорах также приняли участие Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и вице-премьер Денис Мантуров, а с венгерской стороны — посол в России Норберт Конкой.

