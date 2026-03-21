Захарова заявила о «воспаленной фантазии» врагов Венгрии

Захарова: Публикации о «звонках» Сиярто Лаврову являются воспаленной фантазией

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказываясь о публикации в СМИ о «звонках» главы МИД Венгрии Петера Сиярто российскому коллеге Сергею Лаврову и заявила, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия. Об этом пишет РИА Новости.

«Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», — подчеркнула она.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного европейского чиновника написала, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

4 марта президент России Владимир Путин встретился с Сийярто в Москве.