10:09, 23 марта 2026Мир

В Венгрии прокомментировали публикации о звонках Сийярто Лаврову на заседаниях ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерский министр по делам Европейского союза (ЕС) Янош Бока назвал фейком публикацию газеты The Washington Post о том, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Его слова приводит Politico.

«Фейковые новости. (...) Но венгерский народ не будет обманут», — сказал политик.

По словам министра, эти сообщения задумывались как «отчаянная реакция» на успехи партии «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе предвыборной кампании.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника написала, что Сийярто якобы регулярно звонит российскому министру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, заявила о «воспаленной фантазии» врагов Венгрии.

