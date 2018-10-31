Власти испугались иностранной узурпации «Яндекса»

«Яндекс» планирует передать контроль над компанией руководству, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Рассматривается возможность передачи 60 процентов голосующих прав в «Яндексе» в фонд, подконтрольный основателю компании Аркадию Воложу и группе российских топ-менеджеров.

Отмечается, что предложенная «Яндексом» реструктуризация будет «соответствовать позиции правительства», которое минувшим летом стало «внимательно наблюдать» за компанией. При существующей структуре «Яндекса», если Волож перестает распоряжаться акциями, контроль над «Яндексом» получают миноритарии, в том числе иностранные компании.

Создание фонда потребует согласования со Сбербанком, являющимся держателем «золотой акции». Банк также считается потенциальным покупателем доли в «Яндексе».

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Для реорганизации управления компания планирует выпустить новый класс акций. На данный момент в «Яндексе» есть акции классов А и Б, которые дают право голоса и экономические права в разных пропорциях. Для формирования фонда выпустят акции класса Б-1, которые дают лишь права голоса.

На данный момент Волож и его первые сотрудники имеют в совокупности 57 процентов голосов. Для проведения реорганизации потребуется одобрение владельцев более 75 процентов существующих акций класса А и собственника «золотой акции» — Сбербанка.

Ранее схожим образом было реорганизовано Mail.ru Group. Российский предприниматель Алишер Усманов заявил о передаче топ-менеджменту контроля над компанией.

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