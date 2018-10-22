Усманов передаст контроль над Mail.ru Group топ-менеджменту компании

Российский предприниматель Алишер Усманов заявил о передаче топ-менеджменту Mail.ru Group контроль над компанией. Об этом сообщается в его заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение — талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса», — объяснил свое решение Усманов.

Это не первый случай реорганизации контроля в структурах Усманова в пользу менеджмента. В 2012 году он передавал управление своей долей в социальной сети «ВКонтакте» ее тогдашнему генеральному директору Павлу Дурову. В 2016 году он также отказался от контроля в самом USM, передав десять процентов в нем руководству, включая Ивана Стрешинского и Ивана Таврина.

Вместо социальных сетей Усманов займется электронной коммерцией. Отмечается, что этот рынок в России не только больше рынка социальных сетей в абсолютных цифрах, но и имеет огромный потенциал.

«В жизни мною движут две страсти – желание помогать людям и устремленность в будущее», — заключил предприниматель.

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