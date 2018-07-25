USM завершит процесс перевода своих активов в российскую юрисдикцию

Кипрская холдинговая компания USM Holdings Limited, косвенно владеющая контрольными пакетами акций АО «ХК «Металлоинвест», ПАО «МегаФон» и другими активами, и ее бенефициарные владельцы завершают процесс деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию. Об этом говорится в сообщении USM.

В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской холдинговой компании ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» с прямым участием крупнейших бенефициаров USM Holdings Limited — Алишера Усманова (49 процентов) и Владимира Скоча (30 процентов). В частности, на сегодняшний день подписана документация о передаче на ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» 100 процентов долей в компаниях, владеющих 100 процентами акций АО «ХК «Металлоинвенст» и 56,32 процента акций ПАО «МегаФон».

В результате описанных корпоративных действий завершится процесс перевода активов и владения компаниями группы USM в российскую юрисдикцию.

«Проводимая нами реструктуризация направлена на реализацию объявленного в России курса на деофшоризацию отечественной экономики. Компании группы USM относятся к ведущим предприятиям страны, и мы рассчитываем, что перевод наших активов в российскую юрисдикцию будет способствовать дальнейшему развитию российской экономики», — отметил член Совета директоров USM Иван Стрешинский.