Усманов вложился в новый футбольный клуб

Российский бизнесмен Алишер Усманов вложил в развитие футбольного клуба «Пахтакор» из Узбекистана около 20 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Узбекистан 24».

«Я горжусь тем, что я узбек, горжусь, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту», — заявил Усманов.

В ближайшие годы планируется также модернизировать стадион «Пахтакора». Стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов.

7 августа стало известно, что предприниматель продал 30 процентов акций лондонского «Арсенала» миллиардеру из США Стэну Кронке, который довел размер своей доли до 97 процентов. Российский бизнесмен не исключил, что в скором времени инвестирует в новый футбольный клуб, и выразил желание помочь своему партнеру, иранцу Фархаду Мошири, владеющему контрольным пакетом акций английского «Эвертона».

В настоящее время «Пахтакор» с 47 очками занимает первое место в национальной Суперлиге. В последнем матче против «Насафа» футболисты «Пахтакора» добились победы со счетом 4:0.

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