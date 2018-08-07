Усманов останется без «Арсенала»

Американский миллиардер Стэн Кронке выкупит 30 процентов акций лондонского «Арсенала» у российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает Independent.

Компания KSE UK Inc, которой владеет Кронке, выплатит Red & White Securities Limited Усманова 550 миллионов фунтов (около 712 миллионов долларов), каждая акция оценена в 29,4 тысячи фунтов (38 тысяч долларов). Таким образом, американец «движется к тому, чтобы стать владельцем 100 процентов акций клуба».

В настоящий момент доля Кронке в «Арсенале» составляет 67 процентов. В мае 2017 года он отказался продавать контрольный пакет акций Усманову, который предложил за него 1,3 миллиарда долларов. Американский бизнесмен владеет пакетом с апреля 2011 года.

Усманов стал совладельцем «Арсенала» в 2007 году. Тогда он приобрел 14,65 процента акций клуба у бывшего вице-президента «канониров» Дэвида Дина за 75 миллионов фунтов стерлингов (97,8 миллиона долларов). В феврале 2016-го предприниматель купил пакет акций компании Red & White Holdings Limited у своего партнера Фархада Мошири и завладел 30-процентной долей в акциях «Арсенала».

Лондонцы по 13 раз выигрывали чемпионат и Кубок Англии. В 2006 году команда играла в финале Лиги чемпионов.

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