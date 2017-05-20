Владелец «Арсенала» отказалcя продать клуб Усманову

Американский владелец лондонского «Арсенала» Стэн Кронке отказался продать свою долю акций российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает The Mirror.

Кронке, владеющий 67 процентами акций клуба, отказался от 1,3 миллиарда долларов, предложенных россиянином, и заявил, что «Арсенал» не продается. Усманову принадлежат 30 процентов ценных бумаг клуба.

Информация о заинтересованности Усманова в покупке контрольного пакета акций лондонского клуба появилась 19 мая.

Усманов стал совладельцем «Арсенала» в 2007 году. Тогда он приобрел 14,65 процента акций клуба у бывшего вице-президента «канониров» Дэвида Дина за 75 миллионов фунтов стерлингов (97,8 миллиона долларов). В феврале 2016-го предприниматель купил пакет акций компании Red & White Holdings Limited у своего партнера Фархада Мошири и завладел 30-процентной долей в акциях «Арсенала».