СМИ рассказали о желании Усманова купить 67-процентную долю «Арсенала»

Предприниматель Алишер Усманов, владеющий пакетом в английском футбольном клубе «Арсенал», планирует увеличить свою долю за счет выкупа акций, принадлежащих американскому спортивному магнату Стэну Кронке. Об этом пишет The Financial Times.

В настоящее время Усманов владеет 30 процентами акций клуба. По информации издания, он предложил купить 67-процентный пакет Кронке за 1,3 миллиарда долларов.

Первоначально Кронке не отвергал предложение, однако позже неофициально заявил, что не заинтересован в продаже своей доли Усманову или кому-то еще. Официального ответа от него пока не последовало.

Усманов стал совладельцем «Арсенала» в 2007 году, купив у бывшего вице-президента клуба Дэвида Дина 14,65 процента акций за 75 миллионов фунтов стерлингов. 26 февраля 2016 года Усманов приобрел пакет акций компании Red & White Holdings Limited у своего партнера Фархада Мошири и стал владельцем 30-процентной доли в клубе.