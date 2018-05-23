Бывший тренер «Спартака» возглавил лондонский «Арсенал»

Испанский специалист Унаи Эмери назначен на пост главного тренера лондонского «Арсенала». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

«Мы счастливы приветствовать Унаи в "Арсенале". Он признанный победитель. Уверены, что это тот, кто нужен клубу, и он поможет клубу добиться успехов ради болельщиков, работников клуба и всех, кому не безразличны цели "Арсенала"», — прокомментировал назначение 46-летнего специалиста один основных акционеров клуба Стэн Кронке.

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Испанец сменил многолетнего наставника лондонцев Арсена Венгера. 20 апреля стало известно, что француз принял решение покинуть клуб по окончанию сезона.

С 2016 по 2018 год Эмери возглавлял французский «Пари Сен-Жермен». Под его руководством в сезоне-2017/2018 парижане оформили требл (выиграли три титула за один сезон), одержав победу в чемпионате, Кубке и Суперкубке. 14 мая стало известно, что Эмери на посту главного тренера клуба сменил немецкий специалист Томас Тухель.

Также Эмери известен по своей работе в испанской «Севилье», с которой он трижды становился победителем Лиги Европы. С июня по ноябрь 2012 года Эмери возглавлял московский «Спартак». Испанец был уволен после поражения от московского «Динамо» со счетом 1:5.

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