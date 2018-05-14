ПСЖ сменил «тренеришку» на тренера

Немецкий специалист Томас Тухель стал главным тренером «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается на сайте французского клуба.

Тухель подписал контракт на два года. Остальные условия сделки не разглашаются. На этом посту немец сменил испанского специалиста Унаи Эмери, об уходе которого было объявлено в апреле. Под его руководством парижане выиграли чемпионат Франции и дважды брали национальный Кубок.

Эмери в ноябре 2012 года «тренеришкой» окрестил россиянин Артем Дзюба, под его руководством игравший в московском «Спартаке». Эту фразу форвард произнес после поражения от «Динамо», после которого испанский специалист был уволен. Позднее он возглавил испанскую «Севилью», с которой три раза подряд выиграл Лигу Европы.

Последним местом работы Тухеля была дортмундская «Боруссия», которую он возглавлял с 2015 по 2017 год, став с ней обладателем Кубка Германии. Также специалист работал с немецким «Майнцем».

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