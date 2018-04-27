Венгеру нашли новую работу

Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» предложило главному тренеру лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру контракт на четыре года. Об этом сообщает le10sport.com.

По информации издания, переговоры французского специалиста с представителями ПСЖ состоялись в середине апреля в Париже. Газета отмечает, что руководители клуба не хотят назначать Венгера главным тренером, поскольку этот пост обещан немцу Томасу Тухелю. Вместо этого французу предложили должность генерального менеджера.

Материалы по теме Порох кончился Главный неудачник английского футбола собрался на пенсию

Руководство ПСЖ 27 апреля заявило, что Унаи Эмери покинет пост главного тренера команды по окончании сезона.

Венгер 20 апреля объявил об уходе из «Арсенала» по окончании сезона. Француз работал главным тренером «канониров» с 1996 года.

Под руководством Венгера лондонская команда трижды становилась чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!