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Названа причина ухода Венгера из «Арсенала»

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Арсен Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не хотел покидать команду, его вынудило руководство канониров». Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Венгер потерял поддержку со стороны самого крупного акционера «Арсенала» американца Стэна Кронке. Руководство клуба согласилось выплатить французу 11 миллионов фунтов стерлингов (около 12,5 миллиона евро) в качестве компенсации за досрочное расторжение соглашения, которое должно было подойти к концу в 2019 году.

The Independent назвала возможным преемником Венгера бывшего главного тренера каталонской «Барселоны» Луиса Энрике. Единственной проблемой назначения Энрике могут стать высокие финансовые требования специалиста.

20 апреля Венгер объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Француз работал главным тренером «канониров» с 1996 года. Под руководством Венгера «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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