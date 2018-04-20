Назван преемник Венгера в «Арсенале»

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Луис Энрике планирует возглавить лондонский «Арсенал» после отставки Арсена Венгера. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, испанский тренер состоит в хороших отношениях со спортивным директором лондонской команды, ранее работавшим с каталонцами. Единственной проблемой назначения Энрике называются высокие финансовые требования специалиста. Испанец хочет получать в команде не меньше Венгера.

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20 апреля Венгер объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Француз работал главным тренером «канониров» с 1996 года. Под руководством Венгера «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. С ним команда дважды выигрывала чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании, и один раз — Лигу чемпионов.

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