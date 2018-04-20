Усманов назвал печальным заявление Венгера об уходе

Российский предприниматель Алишер Усманов прокомментировал решение главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера уйти в отставку по окончании сезона-2017/18. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.

«Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба "Арсенал", день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Мое многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвел революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие "Арсенал" как организацию, — порядочность, класс и традиции», — заявил Усманов.

20 апреля Венгер объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Француз работал главным тренером «канониров» с 1996 года. Под руководством Венгера «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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