РФПИ, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group создали совместное предприятие

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group объявили в ходе ВЭФ-2018 о создании совместного предприятия. В рамках сделки Alibaba передаст контрольный пакет в AliExpress Russia «Мегафону», Mail.ru Group и РФПИ, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

В рамках сделки Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в России частью нового совместного предприятия, которое будет включать в себя текущие локальные и трансграничные операционные активы Alibaba Group в России, в том числе бизнес международной платформы электронной коммерции AliExpress и российской B2C площадки Tmall. В дальнейшем Alibaba Group будет инвестировать денежные средства и другие ресурсы в СП для поддержания его деятельности.

РФПИ станет стратегическим инвестором AliExpress Russia, приобретя общую долю в 13 процентов путем инвестиций в капитал и приобретения дополнительной доли СП у Alibaba Group. «Мегафон» в рамках сделки продаст Alibaba Group свою долю в 10 процентов в Mail.Ru Group в обмен на 24 процента доли в AliExpress Russia. Mail.Ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.Ru Group. Доля компании в AliExpress Russia составит 15 процентов. AliExpress Russia и Mail.Ru Group заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен траффиком и продуктовыми инициативами, говорится в сообщении. В рамках СП планируется расширить экосистему и возможности повседневного использования сервиса за счет инвестирования в другие бизнесы совместно с Mail.Ru Group, включая FoodTech и другие направления.

«Партнерство с глобальным лидером в области электронной коммерции будет иметь большое значение для цифровой трансформации российской экономики. Альянсы между крупными игроками становятся трендом на рынке электронной коммерции. А учитывая, что это партнёрство с китайской компанией, уверен в большом потенциале сделки для укрепления российско-китайских деловых связей. В России у рынка электронной коммерции огромный потенциал. Кроме того, перед российскими производителями откроются новые возможности по выходу на новые рынки», — прокомментировал сделку основной акционер USM Алишер Усманов.