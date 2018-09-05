Руководству «Зенита» поставили десять баллов за актерское мастерство

Бывший главный тренер «Зенита-2» Александр Горшков раскритиковал руководство клуба из Санкт-Петербурга. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Во-первых, надо поставить "Зениту" десять баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно. За три недели до начала чемпионата поменяли тренерский штаб молодежки и "Зенита-2"», — рассказал Горшков, под руководством которого фарм-клуб «Зенита» набрал одно очко в девяти матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

По его словам, заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев утверждал, что результаты для руководства не имеют значения. «Он сообщил, что у нас идет курс на развитие молодых игроков, поэтому из молодежки перешла большая группа футболистов. После матчей Малафеев говорил мне, что игра устраивает, главное, чтобы ребята развивались, результат не важен. Но после девятого тура курс неожиданно поменялся: мне сказали, что необходимо сохранить место в первом дивизионе, поэтому я уволен», — отметил специалист.

Горшков — бывший игрок «Зенита». Он руководил фарм-клубом с 28 июня, а уже 4 сентября было объявлено о его увольнении.

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