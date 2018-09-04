Новичок «Зенита» стал самым высокооплачиваемым футболистом России

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, перешедший в «Зенит», стал самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Eurosport.it.

По информации издания, 32-летний новичок петербургского клуба будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год. Соглашение с клубом рассчитано на два года. До перехода Маркизио самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ считался другой игрок «Зенита» — аргентинский хавбек Леандро Паредес.

3 сентября «Зенит» объявил о переходе Маркизио. Российский футбольный союз разрешил петербуржцам заявить игрока после закрытия летнего трансферного окна.

Маркизио выступал за туринский «Ювентус» и в общей сложности провел в системе этого клуба 25 лет. В составе «старой синьоры» хавбек семь раз становился чемпионом Италии.

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