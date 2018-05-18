Самый дорогой аргентинец «Зенита» собрался уйти из клуба

Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес захотел уйти из команды. Об этом сообщает CalcioNews24.

По информации издания, аргентинец устал от игры в России и планирует перебраться в Италию. В материале отмечается, что приобрести Паредеса готов миланский «Интер». В ближайшее время клуб начнет переговоры с представителями футболиста.

В марте 2018-го портал Sports.ru назвал самых высокооплачиваемых футболистов России. Первое место занял Паредес, зарабатывающий пять миллионов евро за год.

23-летний Передес пополнил состав «Зенита» летом 2017-го. В составе петербургской команды футболист провел 28 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами. В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги сине-бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице и потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов.

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