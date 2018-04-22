Полузащитник «Зенита» забил прямым ударом с углового

В первом тайме матча «Зенита» и тульского «Арсенала» полузащитнику петербуржцев, аргентинцу Леандро Паредесу удалось отправить мяч в ворота соперника прямым ударом с углового. Кадры гола опубликованы в официальном Twitter-аккаунте «Зенита».

Полузащитник забил на 36-й минуте матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), тем самым сравняв счет. Счет открыли хозяева поля на третьей минуте: Игорь Горбатенко воспользовался передачей арендованного у «Зенита» российского нападающего Артема Дзюбы.

«Зенит» претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. Футболисты тульского клуба потеряли шансы на участие в еврокубках.

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