Дзюба все-таки пожалел миллионы за право сыграть против «Зенита»

Нападающий российского «Арсенала» (Тула) Артем Дзюба, арендованный у «Зенита» до конца сезона, надеется принять участие в матче 27-го тура РФПЛ против санкт-петербургской команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, футболист готов отдать только половину суммы от той, которая необходима для его выхода на поле в игре с командой Роберто Манчини, — около 5 миллионов из 10 миллионов рублей. Руководство «Арсенала» в данный момент оценивает целесообразность выплаты этой суммы «Зениту» за участие форварда в матче.

3 апреля Дзюба заявлял, что не пожалеет 120 тысяч евро (8,5 миллиона рублей) за право сыграть против «Зенита». Футболист при этом говорил, что заплатит эту сумму из своего кармана.

Форвард перешел из «Зенита» в состав тульского клуба на правах аренды. В его соглашении указано, что он сможет участвовать в матче против своей бывшей команды при условии выплаты «Арсеналом» вышеуказанной суммы.

Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 22 апреля на тульском стадионе «Арсенал».

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