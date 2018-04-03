Дзюба заплатит миллионы за право сыграть против «Зенита»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба заплатит 120 тысяч евро (8,5 миллиона рублей) за право сыграть против санкт-петербургского «Зенита» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает Sports.ru.

Дзюба перешел в состав туляков на правах аренды из «Зенита». В его соглашении указано, что он сможет участвовать в матче против бывшего клуба при условии выплаты «Арсеналом» вышеуказанной суммы.

«Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну», — заявил Дзюба в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

21 марта сообщалось, что Дзюба является самым высокооплачиваемым российским футболистом в РФПЛ. Его оклад составляет 3,6 миллиона евро в год.

В 19 матчах нынешнего сезона РФПЛ 29-летний Дзюба забил пять мячей, четыре из которых — в четырех матчах за «Арсенал».

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