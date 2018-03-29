Уткин продолжил скандалить с Дзюбой и назвал его дураком

Журналист Василий Уткин ответил нападающему тульского «Арсенала» Артему Дзюбе в Telegram-канале.

«Дорогой Артем Дзюба! Больной поправится. Пьяный протрезвеет. Один мужик даже (я не верю, но многие верят) воскрес, было дело. И только дурак останется дураком навсегда, Артем! Артемушка, ты назвал меня жалким. Ты. Ты, которому твой клуб платит за то, чтобы ты за него не играл. И ладно бы в первый раз в жизни. Так нет – в четвертый!», — высказался Уткин.

29 марта Дзюба обозвал Уткина «жалким человеком» и пожелал ему скорейшего выздоровления. Так футболист ответил на высказывание журналиста, который назвал футболиста «очень искренним, но запредельно глупым».

Уткин также раскритиковал нападающего санкт-петербургского «Зенита» Антона Заболотного, назвав его деревянным чурбаноми главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Дзюба перешел в «Арсенал» во время зимнего трансферного окна на правах аренды из «Зенита». В 18 матчах РФПЛ он забил четыре мяча.

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