Василий Уткин раскрыл подробности личной жизни

Футбольный комментатор Василий Уткин в интервью Юрию Дудю рассказал, как развивались его отношения с журналисткой Натальей Пакуевой. Слова телеведущего приводит Sports.ru.

«Я ее отбивал, и довольно долго. Она очень любит тюльпаны и сразу сказала: мне не надо дарить цветы, я люблю только тюльпаны. А тогда было убеждение, что тюльпаны бывают только весной. Я тогда жил на Патриках, неподалеку был цветочный магазин, где я познакомился с управляющей. Я знал: раз в неделю из Голландии приезжает партия. Я стал заказывать, и раз в неделю мне привозили тюльпаны, в том числе такие, которые здесь никто никогда не видел, — с пупырышками, с зубчиками», — сказал Уткин.

По его словам, из-за ухаживаний за Пакуевой он на год испортил отношения с коллегой Тимуром Журавелем. После чемпионата мира 2006 года комментатор расстался с журналисткой, однако через некоторое время они сошлись вновь. Их отношения продлились два месяца, после чего пара окончательно разошлась. Пакуева вышла замуж за защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича. По словам Уткина, он любил ее в течение многих лет.

«То есть мне было, конечно, жаль, но отношения у меня были с Наташей, а с Сергеем я не ругался, не ссорился. Единственное: я понимал, что многие знают об этой истории, поэтому я всегда старался быть подчеркнуто вежливым по отношению к Сергею. Но это не составляло никакого труда», — подчеркнул Уткин.

В этом же интервью комментатор раскрыл размер своей зарплаты на телеканале «Матч ТВ». По словам Уткина, он зарабатывал 600 тысяч рублей в месяц. В настоящий момент доход журналиста превышает миллион рублей.

В мае 2017 года Уткин в эфире Eurosport объявил о завершении комментаторской карьеры. Он объяснил это тем, что на его месте должен работать молодой парень.

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