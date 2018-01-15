Василий Уткин раскрыл размер своей зарплаты на «Матч ТВ»

Футбольный комментатор Василий Уткин в интервью Юрию Дудю назвал размер своей зарплаты во время работы на телеканале «Матч ТВ». Разговор с Уткиным опубликован на Sports.ru.

Он сообщил, что получал 600 тысяч рублей в месяц. В настоящее время, учитывая общие доходы, по признанию Уткина, он получает «гораздо больше». После уточняющего вопроса Дудя выяснилось, что месячный доход комментатора превышает миллион рублей.

Объясняя, на что он тратит заработанное, Уткин сказал, что у него «осталось чуть-чуть ипотеки».

Комментатор работал на телеканале «Матч ТВ» с 2015 по 2016 год, вел программы «Все на матч!» и «Рио ждет».

В мае 2017 года Уткин объявил, что больше не будет работать на телевидении. Он объяснил, что на его месте «должен работать молодой парень», и простился со зрителями телеканала Eurosport на неопределенный срок.

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