Спортивный комментатор Василий Уткин объявил об окончании работы на телевидении. Об этом сообщает Eurosport.

В конце матча английского Чемпионшипа между лондонским «Фулхэмом» и «Редингом» (1:1), который транслировался на телеканале Eurosport1, журналист объявил о том, что этот репортаж станет для него последним «на очень долгое время».

«Нужно говорить себе честно, что, конечно же, телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен каналу Eurosport и вам, нашим зрителям, но мне, конечно же, нужны другие вызовы. А здесь на моем месте на Eurosport должен работать молодой парень, который делает себе имя. Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок», — заявил Уткин.

24 апреля Уткин принял решение взять шефство над футбольной командой. Комментатор пообещал рассказать, как содержать футбольную команду и управлять ей. По мнению журналиста, любой желающий сможет сделать это, мобилизовав какой-либо ресурс.

В феврале 2016 года Уткин уволился с телеканала «Матч ТВ». После этого он был назначен на должность креативного директора сети пабов «Джон Донн».