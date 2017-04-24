Спорт
 

Уткин взял шефство над футбольной командой

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Спортивный комментатор Василий Уткин принял решение взять шефство над футбольной командой. Об этом он сообщил на личном канале в YouTube.

«Вот мы, взрослые мужчины, что мы делаем в таком возрасте? Люди вроде меня, вроде Евгения Гинера, вроде Леонида Федуна — мы заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось. Команда, которую я называю моей, существовала, как ЦСКА до Гинера и "Спартак" до Федуна. Но людям надо помогать», — заявил Уткин.

Комментатор пообещал рассказать, как содержать футбольную команду и управлять ей. По мнению журналиста, любой желающий сможет сделать это, мобилизовав какой-либо ресурс.

По информации «Ленты.ру», речь идет о клубе «Эгриси». На данный момент команда занимает шестое место в третьей лиге Северо-Восточного дивизиона Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Москвы. Встречи в этом турнире проходят на половине стандартного поля в формате «семь полевых игроков плюс вратарь».

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