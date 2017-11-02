Василий Уткин упал со стула в прямом эфире

Футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула во время эфира на «Спорт FM» и несколько секунд полежал на полу. Видео случившегося опубликовано в Twitter радиостанции.

«Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые», — прокомментировал Уткин, встав с пола.

«Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с восьмого класса школы. Но первый — в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых», — пошутил он позднее в Instagram.

В октябре 2015 года комментатор рассказывал, как похудел на 85 килограммов. «Стоял вопрос о жизни или смерти, и, чтобы выбрать первое, споры с клятвами мне не понадобились», — цитировала его «Комсомольская правда». В начале 2014-го его вес составлял 230 килограммов.