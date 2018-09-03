«Зенит» подписал футболиста сборной Италии

Петербургский «Зенит» приобрел полузащитника сборной Италии и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Об этом сообщается на сайте команды.

Спортсмен переходит в состав сине-бело-голубых на правах свободного агента. Соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на два года.

Летнее трансферное окно в России официально закрылось 31 августа, однако РФС разрешил петербуржцам заявить хавбека.

В семилетнем возрасте Маркизио начал заниматься футболом в академии «Ювентуса» и провел в команде 25 лет. На счету полузащитника 389 матчей в составе туринского клуба, 37 забитых мячей и 42 результативные передачи.

Хавбек — семикратный чемпион Италии, победитель Серии B, трехкратный обладатель Суперкубка и четырехкратный — Кубка Италии. Вместе с «Ювентусом» он дважды играл в финале Лиги чемпионов.

В августе 2009 года Маркизио дебютировал в составе национальной сборной Италии, за которую в общей сложности провел 55 матчей и забил пять мячей. Вместе со сборной он стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Кубка конфедераций.

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