Аршавин сыграет против «Зенита»

Петербургский «Зенит» проведет товарищеский поединок против «Кайрата». Об этом объявил казахстанский клуб в своем Instagram-аккаунте.

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Матч пройдет 9 сентября в Санкт-Петербурге. В составе «Кайрата» выступает бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин. На счету 37-летнего атакующего полузащитника девять голов в 23 играх в сезоне-2018. Бывший игрок сборной России выступает в Казахстане с 2016 года.

Аршавин — воспитанник «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России и завоевывал Кубок УЕФА. Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы-2008. Россиянин также известен своими выступлениями за лондонский «Арсенал».

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