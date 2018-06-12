Аршавин назвал необходимость в нем слабостью сборной России

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, его никто не звал вернуться в сборную России. Слова футболиста приводит «Р-Спорт».

«Меня не звали в сборную. Я уже много раз говорил, что если бы я еще играл за сборную, если бы я ей был нужен в 37 лет, то это была бы слабая команда. Все-таки футбол движется вперед, должны появляться более молодые игроки, более атлетичные. На протяжении всей моей карьеры говорят, что сборная России — слабая. Посмотрим», — заявил Аршавин.

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В марте главный тренер российской команды Станислав Черчесов не исключил, что полузащитник пригодился бы национальной команде, если бы не его возраст. Сам Аршавин позднее назвал эти слова «обсуждениями».

За «Кайрат» Аршавин выступает с 2016 года. В России игрок защищал цвета «Зенита» и «Кубани», в Англии — «Арсенала». Он вместе с партнерами по сборной России стал обладателем бронзовой медали Евро-2008. В общей сложности в майке российской сборной он провел 74 игры и забил 17 голов. В последний раз в майке национальной команды он выходил на поле в 2012 году.

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