Черчесов рассказал о перспективах Аршавина в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина и не исключил, что футболист пригодился бы национальной команде, если бы не его возраст. Слова специалиста передает «Р-Спорт».

«Был бы рад, если бы Андрею [Андрею Аршавину] было лет на десять меньше. Тогда, убежден, он команде бы пригодился», — отметил Черчесов. В мае полузащитнику исполняется 37 лет.

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Свой последний матч российская команда проиграла. 23 марта в «Лужниках» сборная России в товарищеской встрече крупно уступила бразильцам со счетом 0:3.

Аршавин не выступает в составе сборной России с 2012 года. До этого полузащитнику удалось выиграть бронзу чемпионата Европы-2008, когда во главе национальной команды стоял Гус Хиддинк. В общей сложности, в майке российской сборной он провел 74 игры и забил 12 голов. В чемпионате Казахстана Аршавин выступает с 2016 года. В России игрок защищал цвета «Зенита» и «Кубани». За свою карьеру Аршавин также играл в Европе. В составе лондонского «Арсенала» полузащитник провел 105 матчей и забил 23 мяча.

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