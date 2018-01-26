Аршавин увидел пропасть между российским и английским футболом

Российский нападающий алма-атинского «Кайрата» Андрей Аршавин сравнил уровень футбола в Казахстане, России и Англии. Его слова приводит Total.kz.

«Между Россией и Англией в смысле футбола — пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьезно уступает даже чемпионату России», — отметил Аршавин.

По его словам, главная проблема казахстанского футбола — недостаточно развитая инфраструктура. «База "Кайрата", конечно, соответствует высочайшему уровню, и, думаю, она вошла бы в пятерку лучших инфраструктурных спортивных объектов в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная», — подытожил 36-летний форвард.

В разные годы Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань». В 2016 году нападающий подписал контракт с «Кайратом». В одном из интервью футболист выразил готовность завершить карьеру в Казахстане.

Аршавин провел 74 матча за сборную России, в которых отметился 17 забитыми мячами. Вместе с национальной командой форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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