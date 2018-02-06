Вице-чемпион мира поностальгировал по Аршавину

Вице-чемпион мира в составе сборной Франции Вильям Галлас вспомнил о совместных выступлениях с российским футболистом Андреем Аршавиным. Его слова приводят «Известия».

«Когда Аршавин только приехал в "Арсенал", его никто в Европе не знал, и поначалу ему было сложно адаптироваться. Но у него было столько замечательных качеств и мастерства, что он практически сразу заявил о себе. Я до сих пор отлично помню игру "Арсенала" против "Ливерпуля" на "Энфилде", когда он оформил покер. Это было просто невероятно. Тренироваться с Аршавиным — это было нечто. Фактически он никогда не хотел тренироваться, но, когда выходил на поле, играл просто великолепно», — отметил он.

Галлас вместе с Аршавиным выступали за «Арсенал» в период с 2009 по 2010 год, пока француз не перешел в другой лондонский клуб — «Тоттенхэм Хотспур». Там он играл вместе с российским форвардом Романом Павлюченко. «Он был очень смешным. В "Тоттенхэме" мы много дурачились. Роман был отличным партнером по команде, и я рад, что нам удалось поиграть вместе», — сказал Галлас.

В данный момент Аршавин выступает за казахстанский «Кайрат». На разных этапах карьеры он защищал цвета санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и краснодарской «Кубани». В его активе 74 матча и 17 голов в составе сборной России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!