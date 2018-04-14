Аршавин отказался от поездки на чемпионат мира в России

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что не поедет на чемпионат мира по футболу в качестве зрителя. Слова спортсмена приводит Sports.kz.

«Здесь же будет чемпионат Казахстана в это время, вы же не останавливаете турнир. Я, наверное, даже посмотреть не съезжу», — сказал футболист.

Также он отказался комментировать возможное возвращение в сборную России. «Обсуждения и обсуждения», — отметил Аршавин.

Материалы по теме Отстояли на три Бразилия разгромила Россию. Не помогли даже снег и холод

В марте главный тренер российской сборной Станислав Черчесов не исключил, что футболист пригодился бы национальной команде, если бы не его возраст. В мае полузащитнику исполнится 37 лет.

Аршавин не выступает в составе сборной России с 2012 года. Он вместе с партнерами стал обладателем бронзовой медали Евро-2008. В общей сложности в майке российской сборной он провел 74 игры и забил 17 голов.

В чемпионате Казахстана Аршавин выступает с 2016 года. В России игрок защищал цвета «Зенита» и «Кубани», в Англии — «Арсенала».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!