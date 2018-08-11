Аршавин посмотрел на Роналдо и порассуждал о величии

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о встрече с бывшим нападающим сборной Бразилии Роналдо. Слова спортсмена приводит prosports.kz.

«Это мероприятие проводилось в преддверии чемпионата мира. Когда увидел, какой пчелиный рой бегает за ним, подумал: "Слава богу, что я не такой же великий, как Роналдо". Там было просто сумасшествие», — отметил Аршавин.

По словам спортсмена, он, как и Роналдо, мог играть за «Барселону». «Я хотел перейти в "Барселону", и было предложение. Но на мою игру влияния не оказало то, что я не перешел в "Барселону". Я также хотел играть», — подчеркнул он.

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В том же интервью Аршавин, комментируя неудачный удар нападающего сборной России Федора Смолова с пенальти в послематчевой серии с Хорватией на чемпионате мира, напомнил, что в «заводских командах за такое могли и закопать на стадионе сразу».

За «Кайрат» Аршавин выступает с 2016 года. В России игрок защищал цвета «Зенита» и «Кубани», в Англии — «Арсенала». Он вместе с партнерами по сборной России стал обладателем бронзовой медали Евро-2008. В общей сложности в майке российской сборной он провел 74 игры и забил 17 голов.

Роналдо дважды выигрывал чемпионат мира по футболу — в 1994-м и 2002-м. Кроме того, бразилец известен по выступлениям в каталонской «Барселоне», итальянских клубах «Интернационале» и «Милан», а также мадридском «Реале».

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