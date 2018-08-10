Аршавин вспомнил об убийствах за исполнение пенальти в стиле Смолова

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин оценил игру сборной России на чемпионате мира и пенальти в исполнении Федора Смолова в серии с хорватами. Слова спортсмена приводит prosports.kz.

«Я предполагал, что сборная России должна выйти из группы, но то, что они пройдут испанцев или португальцев… Сложно укладывалось в моей голове, чтобы сборная России это прошла. Они выстояли, молодцы», — отметил Аршавин.

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Комментируя удар Смолова с пенальти «Паненкой», бывший игрок сборной России напомнил, что в «заводских командах за такое могли и закопать на стадионе сразу». «"Паненка" Смолова в серии пенальти с Хорватией — пижонство? Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильно рискует. Когда-то в заводских командах за такое могли, наверное, убить, потому что это были деньги для людей. Сейчас это немного в более цивилизованном ракурсе проходит. Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу», — подчеркнул Аршавин.

Смолов отыграл все пять матчей на чемпионате мира, однако не сумел отметиться результативными действиями. При этом он дважды подходил «к точке»: в сериях с Испанией и Хорватией. В первом случае он свой удар реализовал и помог сборной России выйти в четвертьфинал.

В матче с Хорватией он исполнил первый удар и попытался мягко перебросить мяч через вратаря, однако попытка была неудачной. Промах также допустил защитник Марио Фернандес, что позволило балканцам выйти в полуфинал.

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